Dona do Snapchat surpreende com lucros

A Snap, casa-mãe da rede social Snapchat, apresentou esta terça-feira, após o fecho de Wall Street, um lucro trimestral ajustado de um cêntimo por ação. O consenso dos analistas apontava para perdas ajustadas de cinco cêntimos por ação.A empresa reportou ainda receitas trimestrais de 679 milhões de dólares, superando largamente a estimativa do mercado, que era de 555,9 milhões, e atingiu os 249 milhões de utilizadores ativos diariamente, também acima do projetado pelos analistas. Em termos homólogos, a faturação aumentou 52%.Ainda assim, os prejuízos no trimestre cifraram-se em 200 milhões de dólares, uma redução de 12% face aos 227 milhões de um ano antes.A Snap viu crescer as receitas provenientes da publicidade, capitalizando o boicote de várias empresas ao Facebook e conquistando alguns novos clientes.Em comunicado, a empresa indicou que antevê que as receitas no quarto trimestre cresçam entre 47% e 50% face a igual período de 2019 e projeta atingir 257 milhões de utilizadores ativos diariamente.