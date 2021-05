Dona do Snapchat dá 500 milhões por fabricante de componentes para óculos de realidade aumentada

Leia Também Snap supera previsões de vendas e de número de utilizadores. Mercado aplaude

A Snap está cada vez mais interessada em expandir terreno na área dos óculos conectados. Depois de apresentar um novo modelo dos óculos Spectacles, desta vez os primeiros com realidade aumentada, a Snap confirma à CNBC que comprou a WaveOptics, uma empresa que fabrica componentes para óculos de realidade aumentada.A Snap vai adquirir a WaveOptics por 500 milhões de dólares (410,6 milhões de euros), através de ‘cash’ e ações. O negócio permitirá à Snap integrar uma empresa que poderá fabricar muitos dos componentes necessários para estes óculos, como as lentes, por exemplo, garantindo alguma vantagem na produção.A empresa liderada por Evan Spiegel apresentou esta quinta-feira os primeiros Spectacles de realidade aumentada (RA). Através desta tecnologia, quem usar os óculos poderá ver imagens geradas por computador sobrepostas em imagem real. Há já algum tempo que a indústria tecnológica tenta explorar o potencial da realidade aumentada, através da integração em aplicações ou em dispositivos ‘wearable’, como neste produto da Snap. A Apple, Facebook ou a Microsoft são algumas das empresas que tentam também explorar o filão dos equipamentos de realidade aumentada.Estes óculos da Snap, que contam já com lentes desenvolvidas pela WaveOptics, não vão estar à venda para o público. De acordo com o anúncio da empresa, uma vez que ainda estão numa fase de teste, os Spectacles de RA vão estar disponíveis apenas para criadores de conteúdo da plataforma, que poderão utilizar o equipamento para fazer compras, criar vídeos ou adicionar filtros desenvolvidos pelo Snapchat.Os óculos contarão com duas câmaras, quatro microfones e ainda algumas áreas sensíveis ao toque, colocadas nas hastes da armação.Desde novembro de 2016, quando foi lançada a primeira geração dos óculos de sol Spectacles, que a Snap tem vindo a explorar como é que pode expandir tentáculos a outras áreas de atividade, além das redes sociais. Os primeiros óculos permitiam tirar fotografias e captar vídeo diretamente a partir de uma lente instalada na armação. À medida que foram sendo apresentadas novas gerações, este equipamento foram ganhando novas ferramentas, como câmaras mais avançadas ou resistência à água.O lançamento da primeira geração dos Spectacles também resultou, em parte, de uma aquisição: em 2014, quando a Snap comprou os Vergence Labs, já estavam em marcha trabalhos para desenvolver uns óculos inteligentes.Na apresentação feita pela Snap, foram apresentados vários dados sobre a base de utilizadores do Snapchat. De acordo com os dados revelados pelo CEO da companhia, o Snapchat conta com 500 milhões de utilizadores ativos mensais.Tal como outras gigantes das redes sociais, nomeadamente o Facebook, também o Snapchat tem estado atento às movimentações da chinesa TikTok. Há alguns meses, a empresa apresentou uma ferramenta semelhante ao TikTok, chamada 'Spotlight'. De acordo com Evan Spiegel, mais de 135 milhões de pessoas já utilizaram esta funcionalidade.