Facebook descobre falha que afectou 6,8 milhões de utilizadores

O Facebook descobriu uma falha no sistema que terá afectado mais de 6,8 milhões de utilizadores que usam o login do Facebook para aceder a outras aplicações. O "bug" terá dado permissão a essas aplicações para acederem às fotografias que as pessoas tinham na rede social.

O problema terá afectado cerca de 1.500 aplicações, desenvolvidas por 876 entidades, adiantou a empresa liderada por Mark Zuckerberg.