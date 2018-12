Facebook deu dados dos utilizadores a outros gigantes tecnológicos

Empresas como a Amazon, a Microsoft, a Netflix ou a Spotify tiveram acesso ao grupo de amigos ou às conversas dos utilizadores, de acordo com uma investigação do New York Times.

O Facebook deu a algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo acesso aos dados dos utilizadores que garantiu proteger.





De acordo com uma investigação do New York Times, que teve acesso a documentos internos com "centenas de páginas" que mostram, segundo o jornal, que os dados pessoais se tornaram um dos bens mais valorizados da era digital.





O motor de pesquisa Bing, por exemplo, que pertence à Microsoft, teve acesso aos nomes de todos os amigos dos utilizadores sem o seu consentimento. A Netflix e a Spotify puderam ler as mensagens privadas dos utilizadores. A Amazon obteve o nome dos utilizadores e a informação de contacto através dos amigos e a Yahoo pode ver as publicações dos amigos.