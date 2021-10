Facebook muda de nome. Agora é Meta

ambiente de imersão social em Realidade Virtual (VR),

O Facebook vai mudar de nome para Meta, anunciou esta quinta-feira o CEO e fundador da mais popular rede social do mundo.A revelação foi feita por Mark Zuckerberg durante um evento, designado "Connect", da empresa.A empresa anunciou outras novidades, nomeadamente que irá fazer acessórios de fitness a partir do próximo ano e que o popular jogo Grand Theft Auto San Andres está a ser desenvolvido para o Oculus, os capacetes de realidade virtual do Facebook.Foi ainda revelado que será criado um "marketplace"da Horizon,para bens virtuais.Segundo o Facebook, "o metaverso será um espaço virtual 3D social onde se podem partilhar experiências imersivas com outras pessoas, mesmo quando não se pode estar pessoalmente junto - e fazer coisas juntos que não poderia fazer no mundo físico".

"Estou orgulhoso do que construímos até agora, e estou entusiasmado com o que vem a seguir - à medida que avançamos além do que é possível, além das restrições dos ecrãs, além dos limites da distância e da física, e em direção a um futuro onde todos podem estar presentes uns com os outros, criar novas oportunidades e experimentar coisas novas. É um futuro que está além de qualquer empresa e que será feito por todos nós", afirmou Zuckerberg.



No que respeita à Realidade Virtual, a empresa destaca que esta é uma área que "está num ponto de inflexão liderado pelo lançamento da Quest 2". "Os jogos estão a crescer, a Realidade Virtual está a tornar-se mais social, o condicionamento físico está a tornar-se um ponto forte e o Facebook está a desenvolver mais formas de usar a Realidade Virtual como um dispositivo de trabalho".



A empresa explicou ainda a escolha da nova designação. "A nova marca corporativa expressa para onde a empresa está a caminhar e o futuro que quer ajudar a construir", indica, detalhando que "escolheu "Meta" porque pode significar "além" e capta o compromisso com a construção de tecnologias sociais que nos levam além do que a conexão digital torna possível hoje".



Foi também revelado o novo logotipo e cor para a imagem de marca da empresa.