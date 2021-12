Dona do Facebook em negócio de 60 milhões para comprar direitos do nome Meta

A dona do Facebook confirmou à Reuters que esteve envolvida num negócio de 60 milhões de dólares (cerca de 53 milhões de euros) para adquirir os direitos ligados ao nome Meta. A empresa de Mark Zuckerberg mudou de nome no final de outubro, passando a utilizar a designação Meta, com o intuito de refletir o interesse em avançar para o metaverso.Segundo a informação veiculada pela Reuters, a Meta Plataforms esteve envolvida neste negócio através de outra companhia, que negociou os direitos do nome com o banco regional americano Meta Financial Group.De acordo com um documento apresentado pela Meta Financial, uma empresa do Delaware, com o nome de Beige Key LLC, aceitou comprar os direitos globais do nome da empresa por 60 milhões de dólares em numérario. Apesar de este documento não divulgar qual é o nome da empresa dona da Beige Key, fonte oficial da Meta (Facebook) avançou à Reuters que esta empresa é "afiliada" da tecnológica. "Comprámos esses ativos de direitos de marca", indicou um porta-voz da Meta Platforms. Também fonte oficial da Meta Financial confirmou à agência o envolvimento da Meta Plataforms neste negócio.Em última análise, este negócio vinca a importância dos planos ligados ao metaverso para a tecnológica de Zuckerberg . A empresa tem previsto o investimento de 10 mil milhões de dólares em iniciativas ligadas ao metaverso, que se estendem da realidade virtual da realidade aumentada e ainda ao desenvolvimento de hardware.