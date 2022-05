Google investe 300 milhões na indiana ShareChat

Depois de em 2020 ter financiado a rede social Josh, juntamente com a Microsoft, no valor de 100 milhões, a Google volta a investir no mercado indiano.



A Alphabet, dona da Google, vai financiar a rede social ShareChat, com 300 milhões de dólares (280 milhões de euros à taxa de câmbio atual). Também presentes no investimento vão estar o Times Group, empresa indiana de media e a empresa estatal de Singapura, Temasek Holdings Limited.



Este é o resultado de uma ronda de financiamento que avalia assim a startup detida pela Mohalla Tech em 5 mil milhões de dólares (4,7 mil milhões de euros). A notícia está a ser avançada pela agência Reuters, que adianta que o acordo deve ser anunciado no início da próxima semana.



Este é o segundo investimento da Google numa rede social de vídeos curtos, depois de ter investido na rede Josh, também numa ronda de financiamento com outras empresas, nomeadamente a Microsoft - no valor de 100 milhões de dólares (93 milhões de euros).



Estas aplicações têm vindo a ganhar maior popularidade na Índia, depois de em 2020, o Tiktok e outras aplicações chinesas terem sido banidas do país. A rede social ShareChat, tem cerca de 180 milhões de utilizadores ativos mensalmente.



Entre os investidores da rede social indiana estão também o Twitter e a Snap Inc. Se a venda do Twitter a Elon Musk for bem sucedida, o dono da Tesla poderá ainda deter 6% a 8% da ShareChat. Saber mais Times Group Google ShareChat Alphabet Singapura Temasek Holdings Limited

