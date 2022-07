A empresa-mãe da Google vai reduzir o ritmo de contratações e investimentos até 2023

A empresa-mãe da Google, Alphabet, vai reduzir o ritmo de contratações e investimentos até 2023, revelou o CEO Sundar Pichai, através de um email enviado aos colaboradores, citado pela imprensa norte-americana.

"Como todas as empresas, nós não somos imunes aos ventos contrários", escreveu Pichai na mensagem. "Precisamos de ser mais empreendedores e trabalhar com mais foco e mais vontade do que nos dias mais ensolarados", frisou o CEO da empresa-mãe da Google.

Desde o início do ano, as ações da Alphabet tombaram 21%, acompanhando as quedas que se vivem no mercado de risco. No primeiro trimestre, o membro do grupo das "big tech" viu os seus números ficarem abaixo das estimativas dos analistas. Ainda assim, Pichai afirmou na carta que a empresa contratou 10.000 funcionários no segundo trimestre.

"Devido ao progresso do recrutamento este ano, vamos abrandar o ritmo de contratações para o resto do ano, enquanto ainda apoiamos as nossas oportunidades mais importantes", escreveu. "Para o balanço de 2022 e 2023, a empresa terá como foco a contratação de cargos de engenharia, técnicos e outras bagas críticas."

Sundar Pichai não avançou com despedimentos, mas frisou a necessidade de "agilizar processos" e "‘reimplementar’ recursos em áreas com maior prioridade".