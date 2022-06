Google News está de volta a Espanha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O serviço Google News vai voltar a Espanha esta quarta-feira depois de quase oito anos de ausência no país.





Espanha foi o primeiro país do mundo a encerrar este serviço da Google, que foi retirado na madrugada de 16 de dezembro de 2014, como consequência de uma nova lei da propriedade intelectual. Esta lei contemplava o direito a uma compensação económica aos autores de notícias por parte de ferramentas agregadoras de notícias, como a Google News.



Mais tarde, em novembro de 2021, a Google anunciou o retorno da aplicação News a Espanha aceitando as regras impostas pela diretiva europeia sobre os direitos de autor, que permite aos titulares das publicações ter a gestão dos conteúdos, seja de forma individual, seja através de negociação direta com as plataformas agregadoras de notícias, ou mesmo através de uma entidade de gestão coletiva.





O anúncio da reabertura esta quarta-feira foi feito pela responsável da gigante tecnológica para Portugal e Espanha, Fuencisla Clemares, que adianta que a aplicação está agora desenhada de forma a "permitir que os meios de comunicação espanhóis, grandes e pequenos, tomem as suas próprias decisões sobre como se pode descobrir e monetizar o conteúdo".





Clemares explicou que o "novo" Google News "ajuda os leitores a encontrar notícias de fontes fidedignas, desde os maiores sites de notícias do mundo até publicações pequenas, locais e especializadas".





A responsável ibérica ressalvou ainda que a aplicação Google News vai dirigir os utilizadores diretamente para as páginas dos meios de comunicação em questão "o que ajuda a dirigir o tráfego da internet para as suas plataformas, onde podem mostrar anúncios e incentivar os leitores a subscrever".