Lucro e vendas do Twitter sobem mas falham expectativas do mercado

As vendas do Twitter subiram 8,6% para os 823,7 milhões de dólares, no terceiro trimestre deste ano, abaixo dos 876 milhões de dólares previstos inicialmente pelos analistas, segundo a Bloomberg.





Para o final deste ano a rede social prevê receitas entre 940 milhões de dólares e 1,01 mil milhões em vendas, o que compara com os 1,06 mil milhões de dólares antecipados anteriormente.





Os lucros da empresa também ficaram abaixo do previsto. Entre julho e setembro, o lucro líquido do Twitter foi de 17 cêntimos por ação, comparando com os 20 cêntimos por ação avançados pelos analistas.





Numa carta enviada aos seus acionistas, a empresa culpou a "sazonalidade da publicidade que teve um efeito acima do esperado" em julho e agosto, e também "problemas com alguns produtos" que reduziram as vendas em 3 ou mais pontos percentuais.





Contudo, o crescimento do número de utilizadores foi um dos fatores positivos que a empresa reportou. O Twitter avançou com mais 6 milhões de pessoas a usar a rede social diariamente neste trimestre, para os 145 milhões, o que confere um aumento de 17% face ao mesmo período do ano anterior.





"Apesar dos desafios, este trimestre valida a nossa estratégia de investimento para impulsionar o crescimento a longo prazo ", afirmou Ned Segal, diretor financeiro do Twitter, num comunicado divulgado pela Bloomberg.





As ações do Twitter vão afundando cerca de 19% na pré-abertura.