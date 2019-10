Wall Street cede aos resultados das empresas. Amazon desliza quase 4%

A bolsa nova-iorquina abriu a cair, com os três principais índices a alinharem-se em terreno negativo. Em plena época de apresentação de resultados, os investidores embalam na mesma trajetória que os números das empresas e, esta sexta-feira, o pessimismo emerge nas contas da Amazon. A empresa revelou a primeira queda nos lucros em mais de dois anos.





O generalista S&P500 cai 0,14% para os 3.006,17 pontos, o industrial Dow Jones recua 0,02% para os 26.799.63 pontos e finalmente, mais carregado no vermelho, segue o tecnológico Nasdaq, que desvaloriza 0,275 para os 8.163,71 pontos.





Em destaque no índice tecnológico está a Amazon, que cai no dia da apresentação de resultados. A retalhista online desce 3,47% para os 1.719,04 dólares. A Amazon revelou que os lucros no terceiro trimestre do ano foram de 4,23 dólares por ação, o que compara com os 5,75 dólares registados um ano antes, de acordo com os dados apresentados esta quinta-feira e citados pela imprensa internacional.





A Amazon reporta assim a primeira quebra de lucros em dois anos. Mas as más notícias não se resumem à queda, que, na verdade, já era antecipada pelos analistas: que antecipavam lucros de 4,59 dólares, de acordo com a Bloomberg. As previsões para os resultados operacionais para o último trimestre do ano também desiludem, pois apontam para um valor entre 1,2 mil milhões de dólares e 2,9 mil milhões, também abaixo dos 4,31 mil milhões de dólares antecipados pelos analistas.





Na última sessão, a Tesla e o Twitter haviam sido os grandes destaques. A fabricante automóvel disparou quase 18% depois de divulgar lucros inesperados e mantém a trajetória ascendente: sobe 1,04% para os 302,79 dólares. Já o Twitter foi fortemente penalizado por ter reportado receitas e lucros que ficaram aquém do esperado pelos analistas, tendo chegado a afundar 20%. Esta sexta-feira reforça as quebras, recuando 0,89% para os 30,51 dólares.