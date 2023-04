Meta tem primeiro crescimento das receitas em quatro trimestres. Ações disparam

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Meta Platforms, empresa que detém o Facebook, Instagram e WhatsApp, conquistou 80 milhões de novos utilizadores diários ativos (+4%) das suas redes sociais, para 2,04 mil milhões – quando o consenso do mercado apontava para 2,01 mil milhões.



Estes números - anunciados esta quarta-feira, após o fecho de Wall Street - superaram as expectativas, afastando assim os receios de que as redes sociais da Meta estivessem a perder ímpeto numa altura em que uma nova geração está a ser atraída por redes mais recentes, como o TikTok.



Além disso, as receitas aumentaram 3% no primeiro trimestre, face ao período homólogo de 2022, para 28,65 mil milhões de dólares, quando a projeção média apontada pelos analistas inquiridos pela Bloomberg era de 27,65 mil milhões. Depois de três trimestres em queda, as vendas regressaram assim ao crescimento - à conta da recuperação da publicidade.



A receita média por utilizador (ARPU) ascendeu a 9,62 dólares contra os 9,30 esperados.

O "guidance" também superou as expectativas: a tecnológica aponta para receitas entre 29,5 e 32 mil milhões de dólares no trimestre em curso, quando os analistas inquiridos pela Refinitiv esperavam vendas médias no valor de 29,5 mil milhões.

A empresa sediada em Menlo Park (Califórnia) viu as suas ações dispararem em bolsa assim que anunciou estes números.

A tecnológica segue a ganhar 11,55% para 233,58 dólares no "after-hours" da negociação da bolsa nova-iorquina, depois de encerrar a sessão regular desta quarta-feira a somar 0,89% para 209,40 dólares.

No acumulado do ano, as ações da Meta sobem 67,87%.



Já o resultado líquido da empresa liderada por Mark Zuckerberg caiu 24%, para 5,7 mil milhões de dólares (contra 7,46 mil milhões no mesmo trimestre do ano passado). Ainda assim ficou acima dos 5.268 milhões esperados.

O lucro por ação situou-se em 2,20 dólares (contra 2,72 dólares um ano antes), quando as projeções apontavam para 2,03 dólares.