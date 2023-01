Musk quer lançar subscrição sem publicidade no Twitter

Also, there will be a higher priced subscription that allows zero ads — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2023

O Twitter está a planear uma subscrição sem anúncios, numa altura em que a plataforma procura formas de aumentar a receita e melhorar a oferta no que toca às subscrições da rede social. Este tem sido um dos grandes objetivos de Elon Musk desde que tomou a dianteira da empresa.O anúncio foi feito pelo CEO através de um "tweet": "vai existir uma subscrição de preço mais elevado que vai permitir zero anúncios", revelou. O Twitter relançou pela segunda vez o serviço de subscrição, oferecendo aos utilizadores o estatuto de "verificado" por oito dólares a mês na "web" ou 11 dólares em dispositivos iPhone ou Android.Os anúncios contabilizavam cerca de 90% da receita gerada pela plataforma desde 2021, mas tem vindo registar uma queda acentuada desde a data de compra do Twitter por Musk, em outubro de 2022. De acordo com relatórios citados pelo The Guardian, a receita com publicidade terá diminuído em 40% no ano passado face a 2021.No mesmo dia do anúncio de uma subscrição sem anúncios Musk já tinha "tweetado" que a publicidade no Twitter era "demasiado frequente e grande" e acrescentou que estava "a tomar medidas para abordar ambos nas próximas semanas".Elon Musk tem tentado reduzir a dependência da rede social da publicidade, numa altura em que continua a pagar juros em cerca de 13 mil milhões de dólares em dívida da plataforma. De acordo com o jornal britânico, o CEO deverá realizar um pagamento de 300 milhões de dólares este trimestre.