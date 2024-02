Snap vai despedir 540 trabalhadores

A última ronda de despedimentos foi em agosto de 2022, em que dispensou cerca de 20% dos trabalhadores totais e reestruturou o seu segmento de negócio. No entanto, há cerca de quatro meses a Snap revelou que ia fechar uma divisão focada em criar serviços de realidade aumentada para empresas, a sua última tentativa de diversificar o negócio que assenta fortemente na publicidade.



Desde o início do ano já várias tecnológicas anunciaram a saída de 32 mil trabalhadores, segundo números da Layoffs.fyi, citados pela Bloomberg.



Em bolsa, a reação dos investidores a despedimentos tende a ser positiva, mas os títulos da detentora do Snapchat descem 3,81% para 16,4 dólares. A tecnológica apresenta contas esta terça-feira e os analistas esperam resultados positivos. No terceiro trimestre de 2023, a empresa retornou a um crescimento das receitas, depois de dois trimestres de recuos.

A Snap, detentora da rede social Snapchat, vai, juntando-se a várias tecnológicas neste início de ano que já revelaram que vão continuar a dispensar trabalhadores Os cortes estão a ser feitos "para melhor posicionar a empresa para executar as nossas máximas prioridades", refere a Snap num comunicado a que a Bloomberg teve acesso. Um porta-voz acrescentou ainda que a companhia pretendeNo final de setembro, a empresa sediada na Califórnia, tinha cerca de 5.400 trabalhadores, o que significa que uma redução desta magnitude veria a saída de 540 pessoas. A empresa revelou também que os despedimentos podem estender-se ao segundo semestre, uma vez que tem de cumprir com as leis locais.Os despedimentos deverão custarTal como as restantes detentoras de redes sociais, a companhia liderada por Evan Spiegel tem lidado com uma redução das receitas de publicidade e tem, posteriormente, optado por reduzir o número de trabalhadores e projetos que já não são vistos como prioridade.