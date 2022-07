TikTok abandona expansão de "ecommerce" para Europa e EUA

O TikTok vai abandonar a expansão de "ecommerce" na Europa e nos Estados Unidos. A nova plataforma da rede social chinesa "TikTok Shop" tem sido afetada por vários problemas internos na expansão para o mercado britânico e, consequentemente, têm surgido dificuldades para ganhar consumidores.





Esta nova plataforma de "ecommerce" foi lançada no Reino Unido o ano passado, o primeiro mercado fora da Ásia e funciona de forma a permitir que os "influencers" e as marcas possam vender produtos em direto, através de um símbolo laranja no ecrã da aplicação.



Facebook vai avançar com anúncios nos Reels da rede social Instagram Leia Também

De acordo com o Financial Times (FT), a venda de produtos em direto é vista como o futuro das compras "online" pelas plataformas, devido à possibilidade de as grandes tecnológicas poderem ficar com uma comissão nas vendas, tal como já está a ser feito pelo Youtube e Instagram.





No entanto, a experiência não correu bem em Inglaterra, numa altura em que já estavam apontados lançamentos na Alemanha, França, Itália e Espanha na primeira metade deste ano e em seguida nos Estados Unidos, ainda em 2022.





"O mercado ainda não está lá", confessou um trabalhador do TikTok ao FT. "A sensibilização geral dos consumidores ainda é baixa e emergente", adiantou.