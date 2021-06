Facebook vai avançar com anúncios nos Reels da rede social Instagram

Leia Também YouTube lança fundo de 100 milhões para criadores num esforço para rivalizar com TikTok

O Instagram, um dos produtos que compõem o universo de aplicações do Facebook, vai introduzir anúncios nos Reels. Esta ferramenta, que foi apresentada em agosto do ano passado, permite ao Instagram rivalizar com a aplicação chinesa de vídeos curtos TikTok. Desde que foi lançado, o Reels ganhou um espaço de destaque no separador ‘Explorar’ do Instagram. No espaço de alguns meses, conquistou também novas funcionalidades, como a possibilidade de duetos, onde os utilizadores podem combinar diferentes Reels entre dois utilizadores.Ao introduzir anúncios nos Reels, a rede social ganha mais um espaço para apresentar publicidade aos utilizadores. O anúncio sobre esta novidade foi feito por Justin Osofsky, o responsável operacional do Instagram, que frisou que a empresa queria "criar primeiro uma experiência orgânica para os utilizadores" e só depois introduzir anúncios."Vemos os Reels como uma excelente forma de as pessoas descobrirem novos conteúdos no Instagram e assim os anúncios são um encaixe natural", indicou Justin Osofsky, citado pelas agências internacionais. "As marcas de todas as dimensões podem tirar vantagem de um novo formato criativo num ambiente onde as pessoas já estão entretidas".A empresa explica que os anúncios vão ser apresentados na vertical, o mesmo formato em que são apresentados os Reels, e poderão ter até 30 segundos de duração. Os anúncios serão apresentados entre Reels individuais, explica a empresa.Neste momento, o Instagram apresenta anúncios e conteúdos patrocinados no feed de imagens que apresenta aos utilizadores, além de publicidade também nas histórias.O Instagram não foi o único a tentar reproduzir o formato de vídeos curtos cunhado pelo TikTok. A aplicação continua a aumentar o número de utilizadores, através de uma combinação que junta um algoritmo sofisticado, filtros e capacidades de edição e vídeos curtos apresentados ao utilizador de uma forma contínua.É, aliás, devido ao facto de os vídeos serem reproduzidos automaticamente, ocupando quase todo o ecrã, que faz com que os tempos de utilização desta rede social sejam tão elevados. Num momento em que as aplicações competem pela atenção do utilizador, o TikTok absorve o tempo dos utilizadores: segundo um estudo divulgado esta semana, feito pela agência de marketing SocialPubli, os utilizadores portugueses passam em média cinco horas por dia no TikTok.Além do Instagram, também o YouTube já introduziu um formato para vídeos mais curtos, intitulado Shorts, disponível desde março numa versão de teste nos Estados Unidos e na Índia. A plataforma de vídeo detida pela Google já criou inclusivamente um fundo para fomentar o uso desta funcionalidade entre os criadores de conteúdos, com 100 milhões de dólares para disponibilizar entre 2021 e 2022.