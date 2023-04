Investimento avança mas 5G muito abaixo do potencial

O investimento do setor das telecomunicações tem vindo a acelerar em Portugal, com os operadores a investirem 6.000 milhões de euros nos últimos cinco anos, segundo a Associação dos Operadores de Comunicações Eletrónicas (Apritel). "O investimento nacional aumentou em cerca de 50% em 2020 e 2021, o que demonstra o esforço que os operadores estão a fazer cá", refere a associação, liderada por Pedro Mota Soares, ao Negócios, acrescentando que "Portugal tem hoje uma das melhores qualidades de experiência de utilização das redes 5G a nível europeu, fruto desse investimento".

Mas, apesar disso, as funcionalidades da rede estão ainda muito abaixo das potencialidades, consideram especialistas do setor. "Os operadores podem investir no 5G de diferentes formas. Aquilo que estão a fazer neste momento é investir na parte mais básica", refere Rui Aguiar, presidente do comité diretor da Networld Europe, ao Negócios. Segundo o especialista, "o 5G que há hoje é, na maior parte dos países, essencialmente aquele que começou a ser montado em 2019, mas a cobrir mais zonas".

O grande benefício da rede sempre foi a capacidade de revolucionar a indústria, permitindo, entre outros, a comunicação entre máquinas. Mas, até agora, "não houve nenhuma mudança do tipo de serviços que o 5G deveria oferecer", salienta o especialista, ressalvando, contudo, que a digitalização da sociedade não está a correr tão mal quanto isso".