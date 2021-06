5G: 100 dias, 404,8 milhões de encaixe e leilão dura

Não se consegue antecipar quando acabará o leilão para o 5G, que vai já com um encaixe de 404,8 milhões de euros para o Estado. São 100 dias de muita polémica e com a entrada do quarto operador em suspenso.

5G: 100 dias, 404,8 milhões de encaixe e leilão dura









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.