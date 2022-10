5G pode ser mais eficiente em termos energéticos

Partilhar artigo



É possível gerar maior eficiência em termos energéticos da rede 5G. É o que aponta uma nova edição do relatório da Ericsson, "On the Road to Breaking the Energy Curve", em que a empresa dá conselhos às empresas prestadoras de serviços de comunicação.



Na primeira edição do relatório, em 2020, a Ericson estimou o custo anual global de energia para a exploração de redes ...