75% da migração da TDT já está concluída. Restante sintonização será a partir da Alemanha

A migração da rede de televisão digital terrestre (TDT) está a seguir o novo calendário proposto pela dona da Meo ao regulador do setor (Anacom). Até ao momento, dos 243 emissores que emitiam na faixa dos 700 MHz, cerca de 75% já migrou para a nova frequência, o que corresponde a 184 emissores migrados até ao momento, informou esta terça-feira a entidade reguladora.





A migração da TDT é essencial para libertar o espectro para a quinta geração móvel (5G), cujo caderno de encargos para o leilão de atribuição de licenças deverá ser conhecido ainda este mês, de acordo com o novo calendário proposto pela Anacom após ter sido obrigada a suspender o processo, marcado inicialmente para abril, devido à pandemia.





De modo a que se possa cumprir o calendário de migração da TDT - previsto para o final do ano - os últimos 35 emissores da marca alemã Rhode & Schwarz estão a ser ressintonizados remotamente por sugestão da própria empresa.





Isto porque "dada a evolução da situação da pandemia de covid-19 em Portugal, a empresa germânica fez saber que não autorizaria a deslocação dos seus técnicos a Portugal continental a partir de 19 de outubro, suspendendo os trabalhos presenciais", revelou o regulador.





Aliás, cinco dos últimos emissores já foram ressintonizados para a nova frequência em modo remoto, durante a semana passada, "num processo que decorreu com total normalidade", assegura a Anacom.





A entidade liderada por Cadete de Matos esclarece ainda que "caso não fosse aceite, pela Meo, a proposta de sintonia em modo remoto apresentada pela Rhode & Schwarz, tal significaria que não se conseguiriam realizar, em tempo, as ações de comunicação à população sobre a migração da TDT que estão programadas, com grave lesão dos interesses das pessoas, que não sendo devidamente informadas, não estariam preparadas para fazer a adaptação necessária para continuar a ver televisão gratuita". Por outro lado, "criaria uma indefinição sobre a data de conclusão integral do processo de libertação da faixa, pois tal só iria ocorrer quando a situação pandémica permitisse que os técnicos da Rhode & Schwarz pudessem novamente regressar a Portugal", alertou.





A Anacom detalhou ainda que, desde o início do processo de migração da rede de TDT, em 7 de fevereiro, o "call center" criado pelo regulador para apoiar o processo já atendeu 74.939 chamadas e foi prestado apoio domiciliário na sintonia dos equipamentos em cerca de 3.550 casos.