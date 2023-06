Altice discute venda de data center por mais de 100 milhões de euros

A Altice está a negociar a venda do seu centro de processamento de dados (data center), localizado na Covilhã, por 100 milhões de euros, esperando fechar o negócio até ao início de julho. A notícia é avançada pelo Jornal Económico, nesta sexta-feira.



Segundo o semanário, o fundo Horizon Equity Partners está na frente para comprar o ativo. E a conclusão da venda é esperada até ao início do quarto trimestre deste ano, aguardando pelas autorizações necessárias dos reguladores.





um dos maiores do país e no qual a operadora de telecomunicações investiu cerca de quatro milhões de euros para realizar a migração de toda a infraestrutura de suporte ao portal Sapo.

O centro de dados da Altice é

Em dezembro passado, a Bloomberg noticiou que a Altice estava a ponderar a venda do centro de dados, apontando que "o desinvestimento da operação na Covilhã" daria à empresa cerca de 200 milhões de euros.



A venda surge na sequência do objetivo da Altice internacional de reduzir a dívida global do grupo que superava os 30 mil milhões de euros no fim de 2022.