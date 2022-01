Altice terá abandonado planos para venda da operação portuguesa

Leia Também Altice estuda venda da dona da Meo. Há cinco interessados

A Altice terá abandonado os planos para a venda da operação em Portugal, avança a agência Reuters , citando três fontes. Esta situação terá acontecido depois de as ofertas disponíveis terem ficado abaixo das expectativas do operador de telecomunicações liderado por Patrick Drahi.A agência menciona também o envolvimento dos fundos EQT e da CVC Capital Partners. As ofertas terão ficado "muito abaixo" dos sete mil milhões de euros, aquilo que é referido como o patamar para a empresa negociar uma operação, indicam fontes à Reuters.À Reuters, fonte oficial da Altice indicou que as operações em Portugal "não estiveram à venda e não estão para venda". A empresa tem negado todas as notícias sobre a venda da operação em Portugal ao longo dos últimos meses. Em outubro, Alexandre Fonseca, líder da Altice Portugal, indicou à imprensa que a "Altice não está à venda", depois de a Bloomberg avançar que haveria interessados na aquisição da dona da Meo.Antes disso, já o semário Expresso tinha avançado o tema, em maio. Já o Eco indicou também em maio que a empresa teria contratado o banco de investimento Lazard para a possível operação.Em dezembro, em entrevista à CNN Portugal, Alexandre Fonseca voltou a reiterar que a "Altice Portugal não está à venda". "O nosso acionista já o disse publicamente: a Altice Portugal não está à venda. O ativo em Portugal não está à venda", garantiu o CEO nessa ocasião.