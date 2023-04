Altice escolhe Nokia para fornecedor de tecnologia core 5G em Portugal

Leia Também Ericsson: Operadores têm de alterar o modelo de negócio e encontrar novas formas de gerar receita

A Altice Portugal escolheu a Nokia como fornecedor da tecnologia core 5G Stand Alone. A parceria foi anunciada esta quarta-feira pela operadora de telecomunicações, que é liderada por Ana Figueiredo (na foto)."A Nokia, empresa multinacional de infraestruturas de telecomunicações e fabricante europeu de equipamentos, será responsável pelo desenvolvimento da rede core 5G, incluindo a evolução para uma arquitetura nativa na Cloud, onde as funções de rede são implementadas como micro-serviços, numa lógica de negócio de serviços modulares", refere, num comunicado enviado às redações.Atualmente, ainda nenhum dos três principais operadores em Portugal - Nos, Vodafone e Meo - oferece 5G Stand Alone, que é apontada como a verdadeira desbloqueadora das reais capacidades do 5G, sendo a rede existente à data assente em 4G.Esta nova rede, afirma a Altice, vai permitir à operadora "disponibilizar serviços inovadores 5G, tais como serviços de baixa latência e serviços IoT, de forma massiva, nas comunicações de clientes dos segmentos de consumo e empresarial". Além disso, acrescenta, vai permitir fornecer maiores níveis de segurança.Os serviços que passarão a ser possível com o novo core 5G "darão uma garantia de cobertura nacional" e visa "satisfazer as necessidades de comunicações críticas de indústrias, organismos públicos, cidades e empresas, onde aautomação e a grande intensidade de ativos são aspetos críticos", conclui a operadora.