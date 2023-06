Altice Labs investiu mais de 80 milhões de euros em I&D no último ano

A Altice Labs investiu mais de 80 milhões em investimento e desenvolvimento (I&D) no último ano, revelou esta quinta-feira a CEO da Altice, Ana Figueiredo.





"Nos últimos cinco anos investimos mais de 365 milhões de euros em investimento e desenvolvimento e no último ano mais de 80 milhões", referiu, no discurso de abertura do evento que visa assinalar o sétimo aniversário da Altice Labs.



Com olhar "sobre o futuro", Ana Figueiredo disse ainda que o objetivo é "duplicar o número de patentes submetidas até 2030", passando aos três dígitos - 100.



À data, 85% da tecnologia construída na Altice Labs é exportada, "sendo apenas 15% dedicado à operadora da Altice, a Meo", revelou, acrescentando que esta chega a 300 milhões de pessoas em 60 países. E o objetivo é continuar a crescer, com a empresa focada em "seis áreas prioritárias", entre elas o desenvolvimento de soluções no 5G e 6G e a comunicação quântica.





"Somos uma empresa global mas temos o cérebro tecnológico em Portugal", garantiu, realçando que a tecnologia deve "promover o bem-estar das pessoas e da sociedade".



Alcino Lavrador, diretor-geral da Altice Labs, assinalou que este foi mais um ano de afirmação, mas também de crescimento económico. "Temos um crescimento médio de receitas anualizado de 28%, sendo que de 2020 para 2021 o crescimento foi de 32% e de 2021 para 2022 de 45%", revelou, acrescentando ainda que a empresa não só cresceu nos países onde estava, como entrou em novos.





"Terminamos o ano com 17 patentes concedidas a nível internacional", disse, corroborando a ideia partilhada por Ana Figueiredo, de que este é um negócio "marcadamente internacional".



