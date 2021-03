Altice lança novo programa de saídas voluntárias, agora sem limites de idade

Leia Também Altice Portugal lança programa de saídas para pessoas com mais de 50 anos

A Altice Portugal arrancou com novo programa de saídas voluntárias. Deu até 15 de março para receber as manifestações de interesse.Isso mesmo foi comunicado aos trabalhadores esta quarta-feira, 3 de março, conforme missiva assinada por João Zúquete da Silva, administrador da Altice Portugal, a que o Negócios teve acesso, depois de ter sido avançado pelo Expresso.A empresa de telecomunicações diz ser a segunda fase do que designou por "programa Pessoa", que prevê duas modalidades de saída: pré-reforma para trabalhadores com 55 anos ou mais anos e rescisões negociadas ou por mútuo acordo, não havendo, neste caso, limites de idade.

As manifestações de interesse podem ser feitas até dia 15 de março, mas a Altice reserva-se "o direito de analisar caso a caso, sendo a manifestação de interesse analisada pela empresa e só se efetivando a saída após confirmação formal".



Esta quinta-feira será divulgado o formato do programa, acrescenta o administrador na carta enviada aos trabalhadores. Não foi possível obter comentário da empresa.

Não dando metas de saídas, justifica o lançamento de novo programa de diminuição do quadro de pessoal com a necessidade de "tornar a empresa mais ágil, mais eficiente e mais adaptada para fazer face a realidades cada vez mais complexas e difíceis", num "contexto extremamente desafiante". Para a Altice este plano "vai permitir à empresa fazer face ao novo contexto".O contexto é a pandemia, mas não só. A Altice aproveita para falar também da pressão "por um ambiente regulatório conturbado e hostil com consequências imprevisíveis". E diz que precisa de avançar neste programa para "fazer face a um mercado concorrencial que será cada vez mais agressivo, mais dinâmico e com clientes cada vez mais exigentes". O primeiro programa Pessoa foi lançado em 2019 mas previa rescisões só para quem tivesse 50 anos ou mais, propondo, então, o pagamento de 100% do vencimento-base acrescido de 50% de complementos salariais, caso existissem. A modalidade de pré-reforma era, de igual modo, para trabalhadores com mais de 55 anos e o pagamento de 80% do valor correspondente à prestação da suspensão de contrato de trabalho. Nessa altura terão saído cerca de 800 trabalhadores.