Altice recebe mais de 1.400 pedidos para saídas voluntárias

A Altice recebeu mais de 1.400 candidaturas à saída voluntária de trabalhadores, estando agora a analisar os processos, disse ao Negócios fonte oficial da empresa.



O programa terminou a fase de candidaturas na sexta-feira passada, 19 de março.





Leia Também Altice espera adesão elevada a plano de saídas voluntárias

A empresa diz que a adesão esteve "em linha" com as expectativas, embora no arranque do programa – que designou de Pessoa II – a Altice tenha falado na pretensão de obter duas mil candidaturas.Agora, findo o processo de candidatura, fonte oficial diz ao Negócios que "a adesão à segunda fase do Programa Pessoa, que terminou na passada sexta-feira, esteve em linha com as expectativas da empresa, tendo registado mais de 1400 candidaturas voluntárias por parte dos colaboradores".Agora, é tempo de análise das candidaturas. "No atual momento, já iniciámos a fase de análise, decisão e comunicação internas", realça a mesma fonte.A Altice tem atualmente cerca de oito mil trabalhadores diretos. O programa tinha a componente de pré-reformas, e rescisões amigáveis, tendo sido solicitado que a empresa fizesse também a modalidade de suspensão de contratos.