Programa da Altice prevê saída de até 2.000 trabalhadores

O novo programa de saídas voluntárias da Altice Portugal irá englobar um universo de até dois mil colaboradores, revelou João Zúquete da Silva, administrador da Altice Portugal, ao Diário de Notícias . De acordo com o responsável, a empresa prevê que a adesão seja superior à da primeira fase do programa, ou seja, que ronde os mil colaboradores.

"Este plano contempla a segunda fase do Programa Pessoa, que tem os mesmos princípios que presidiram à primeira, e também um generoso programa de rescisão amigável de contrato de trabalho, ambos mecanismos de participação voluntária, que dependem da vontade e da iniciativa do colaborador", refere o administrador da empresa de telecomunições.

De acordo com João Zúquete da Silva, "este plano poderá englobar até cerca de dois mil colaboradores, de um total de perto de oito mil diretos e quase 20 mil indiretos" e a empresa estima que o "número de adesões seja superior ao da primeira fase do programa, ou seja, cerca de mil colaboradores". novo programa de saídas voluntárias , dando até 15 de março para receber as manifestações de interesse.Num comunicado aos trabalhadores, a empresa indicou que estão previstas duas modalidades de saída: pré-reforma para trabalhadores com 55 anos ou mais anos e rescisões negociadas ou por mútuo acordo, não havendo, neste caso, limites de idade.O primeiro programa Pessoa foi lançado em 2019, mas previa rescisões só para quem tivesse 50 anos ou mais, propondo, então, o pagamento de 100% do vencimento-base acrescido de 50% de complementos salariais, caso existissem.