Altice pondera vender centro de dados da Covilhã

A Altice Portugal, antiga PT, está a ponderar vender o centro de dados da Covilhã. A notícia foi avançada pela Bloomberg, que aponta que a operadora de telecomunicações estuda um possível "desinvestimento da operação na Covilhã", que poderá libertar à empresa cerca de 200 milhões de euros.Este é um dos maiores centros de processamento de dados no país, tendo, em 2018, a operadora de telecomunicações investido quatro milhões de euros Segundo revelou fonte conhecedora do tema à Bloomberg, em causa não está apenas o centro em Portugal, estando Patrick Drahi, acionista maioritário da Altice, a explorar o interesse de potenciais investidores no portfólio de centro de dados do grupo, tendo já enviado informação sobre estes a potenciais compradores.O Negócios contactou a Altice Portugal sobre a potencial venda, mas não obteve resposta até ao momento.Notícia atualizada às 13h40