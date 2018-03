Altice vai vender parte do negócio de voz internacional da PT à Tofane

A Altice vai vender o negócios de voz internacional, incluindo a unidade portuguesa à Tofane Global, anunciou a empresa francesa liderada por Patrick Drahi.



"A Altice anuncia que entrou em negociações exclusivas com a Tofane Global, uma empresa com sede em Paris especializada no transporte internacional de telecomunicações, para a venda do seu negócio grossista de voz internacional em França, Portugal e República Dominicada", diz a empresa em comunicado.



O Negócios tinha avançado que este negócio estava à venda, na componente de negócio grossista e não de infra-estruturas de comunicações.



Continuar a ler Em cima da mesa estava a venda de contratos que detém neste segmento através da marca PT Wholesale. "A Altice tem várias linhas de negócio, entre elas negócios/contratos de ‘wholesale’. A intenção de alienação em causa apenas inclui contratos [base de clientes], não estando abrangida a rede de telecomunicações da Altice", detalhou então a empresa. A empresa não tinha dito quantos trabalhadores estão envolvidos neste negócio.



Esta venda faz parte da estratégia de alienação de activos da Altice para reduzir o seu endividamento, superior a 30 mil milhões de euros.



Os valores envolvidos não foram revelados.



O grupo de Drahi está também a discutir a venda das torres de comunicações que detém em França e em Portugal.