Altice Portugal é a nova dona da Blueticket

A Altice Portugal comprou 51% da Blueticket à Arena Atlântico, anunciou a empresa esta sexta-feira, em comunicado.





A Arena Atlântico mantém-se acionista da empresa e a Autoridade da Concorrência já foi notificada. Com a conclusão desta operação serão mantidos os atuais canais comerciais e parcerias da Blueticket.





Para o administrador executivo da Arena Atlântico, Jorge Vinha da Silva, esta operação "representa uma importante oportunidade de crescimento da Blueticket", ao permitir o acesso ao conhecimento tecnológico da Altice e ao proporcionar escala á atividade.





A Altice assinala este novo investimento como mais um elo de ligação á cultura, numa altura em que a empresa já é parceira parceria de duas salas de espetáculo no país – Altice Arena e Altice Fórum Braga – bem como em iniciativas ligadas à música, como é o caso do Meo Sudoeste, Meo Marés Vivas, Meo Sons do Mar e Meo Monte Verde.