Casa fica sem Música, mas continua a receber turistas e a dar de comer no Porto

Cerca de 40 concertos foram cancelados pela instituição portuense para conter a propagação do coronavírus. Até 3 de abril, as visitas guiadas e a restauração são as únicas atividades no edifício desenhado por Rem Koolhaas.

A Casa da Música anunciou esta quinta-feira, 12 de março, a decisão de cancelar "com efeitos imediatos" os concertos a realizar na Sala Suggia, na Sala 2 e no Café até ao dia 3 de abril, num total de perto de 40 atividades, para prevenir e conter a propagação do novo coronavírus.

Numa mensagem enviada esta manhã aos clientes e publicada também nas redes sociais, a instituição cultural portuense garantiu que irá reembolsar o valor dos bilhetes já pagos. Presencialmente na bilheteira ou por via eletrónica, do mesmo modo como tinham sido adquiridos.

Nas próximas semanas, a atividade da Casa da Música ficará limitada às visitas guiadas e à restauração. Além do café no piso térreo, tem um restaurante no topo do edifício desenhado por Rem Koolhaas, em que o chef Artur Gomes propõe uma "cozinha de autor low cost".









O organismo dirigido por Paulo Sarmento e Cunha, que tem José Pena do Amaral (administrador do BPI) na presidência do conselho de administração, justificou o cancelamento da agenda musical com as recomendações da OMS, a orientação da DGS e as "decisões já tomadas pelas autoridades locais e nacionais sobre a frequência de espaços públicos" até ao início de abril.