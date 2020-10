Altice quer vender gestora de fundos de pensões até ao final do ano

A Altice vai vender a posição que detém na Provisão, gestora dos fundos de pensões dos trabalhadores, segundo o Jornal Económico.





A dona da Meo, que detém cerca de 82,5% da gestora, já terá mesmo fechado acordo com os árabes do IIBG e terá dado como data limite para a conclusão da venda o final do ano.





Porém, segundo o mesmo jornal, o grupo financeiro do Bahrein ainda está a aguardar autorização do BCE para a compra do Efisa e BPG para fechar a aquisição da gestora previsão. O que poderá complicar o negócio, uma vez que se não ficar fechado ate ao final do ano, a Altice ira lançar novo concurso, conta o mesmo jornal.





A alienação da participação maioritária da Altice na gestora de fundos de pensões insere-se na estratégia de venda de ativos não estratégicos da operadora liderada por Alexandre Fonseca. E implica a venda das restantes posições acionistas na Previsão: 15,45% da Real Vida Seguros e 2,5% da Allianz Portugal. Isto é, estes acionistas têm o direito de alienar as suas posições ao mesmo tempo que a Altice.