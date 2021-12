Patrick Drahi pondera um IPO da leiloeira Sotheby’s

Patrick Drahi, que é o principal acionista da Altice, estará a ponderar fazer um IPO da leiloeira Sotheby’s, avança a agência Bloomberg, que cita fontes próximas do tema.



Numa movimentação imprevisível, Drahi comprou a leiloeira com quase três séculos de história em 2019, por um montante de 3,7 mil milhões de dólares, cerca de 3,29 mil milhões de euros, à atual conversão, incluindo a dívida da companhia.

E, na altura da aquisição, Drahi pôs fim à presença da Sotheby’s em bolsa, quase ao fim de trinta anos. Mas agora o magnata francês estará interessado em colocar a empresa novamente em bolsa, pouco mais de dois anos depois da aquisição.

De acordo com a Bloomberg, Drahi terá já assegurado algumas conversas preliminares com potenciais conselheiros sobre uma colocação em bolsa da Sotheby’s nos Estados Unidos, que poderá acontecer já no próximo ano.

A Sotheby’s é uma das casas de leilões mais conhecidas do mundo, assegurando a venda de obras de arte, colecionáveis e ainda imobiliário. A empresa tem estado em crescimento durante a pandemia, reportando vendas online robustas, e não tem passado ao lado de novidades na área das coleções, enveredando também pelo mundo dos NFT (ativos não fungíveis). Este verão, numa parceria intitulada "Native Digital", foram a leilão vários ativos deste género.

Segundo a Bloomberg, as conversações estarão ainda numa fase inicial e os detalhes dos planos poderão ser alterados dependendo do apetite dos investidores.

Esta terça-feira, Patrick Drahi já agitou as águas do mercado das telecomunicações ao aumentar a participação que detém na British Telecom, de 12,1% para 18%. Mesmo com o magnata a afirmar que não pretende lançar uma oferta para comprar a BT, a abordagem mereceu avisos por parte do Governo britânico, que sublinhou que está disposto a tomar medidas para proteger as infraestruturas de comunicações do territorio.