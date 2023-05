Anacom obriga Altice a abrir acesso à sua rede de fibra ótica em 612 freguesias

A Anacom determinou que a Altice/Meo deve abrir o acesso à sua rede de fibra ótica a operadores concorrentes em 612 freguesias do país. A posição foi comunicada pela Anacom num encontro com a imprensa esta quarta-feira.O sentido provável de decisão, que resulta de uma análise de mercados levada a cabo pela Anacom, visa promover as condições para o desenvolvimento da concorrência em todo o país, justifica o regulador, que é liderado por João Cadete de Matos (na foto).

"A conclusão que retiramos é que existem no país 612 freguesias onde as empresas do grupo Altice/Meo - que inclui a Meo, mas também a FastFiber e a Fibroglobal - dispõe de uma rede de fibra ótica com mais de 15% de cobertura e nas quais tem um poder de mercado significativo (superior a 50%)", justificou Cadete de Matos.





Isto significa que operadores alternativos à Meo/Altice poderão através do acesso à rede de fibra ótica da operadora liderada por Ana Figueiredo prestar serviços aos cidadãos e outros agentes económicos das freguesias em causa.



A medida aplica-se às 612 freguesias "em que não existe concorrência efetiva e onde não é expectável que esta se desenvolva num horizonte temporal relevante", refere o regulador, acrescentando que esta permitirá promover aquele que tem sido um dos principais objetivos da Anacom: a concorrência.



"A discriminação do ponto de vista da concorrência não faz sentido, achamos que todos os utilizadores do país devem ter ofertas concorrenciais", reforçou Cadete de Matos.





A oferta grossista à rede de fibra ótica da Meo/Altice nas freguesias identificadas "terá associada uma obrigação de preços justos e razoáveis", esclarece a Anacom.Das mais de 600 freguesias identificadas, quase 50% são onde existe a rede da Fibroglobal, detalha o regulador. Algo que não aconteceria se este tivesse sido um "operador neutro", atira Cadete de Matos.Além do acesso à fibra ótica, a Anacom impõe também a manutenção da obrigação de disponibilizar uma oferta de referência do acesso a postes e a condutas em todo o território nacional. Ou seja, a obrigação da partilha de infraestruturas físicas.A Anacom espera ter as medidas em vigor no final do ano, uma vez que a decisão estará em consulta pública durante 30 dias úteis e é ainda necessário consultar a Comissão Europeia.



Questionado sobre se espera contestação da parte da Altice, Cadete de Matos afirma que não.



"Confiamos que seja entendido que isto é uma medida que serve os interesses do país e dos cidadãos. Não achamos que tenha de ver isto como uma medida que a prejudica, esperamos que isso não aconteça, até porque aquilo que estamos a regular é algo que é muito comum noutros países. Aliás, acontece em França, onde a Altice também está", diz.





