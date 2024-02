Apollo e CVC Capital fora da corrida à Altice Portugal. Horta Osório, sauditas e Iliad na segunda fase

A corrida à Altice Portugal foi limitada a menos concorrentes, avança esta sexta-feira a Bloomberg. Segundo indicaram fontes conhecedoras à agência financeira, a Saudi Telecom, a Iliad, do multimilionário francês Xavier Niel, e o Warburg Pincus - que se aliou à Zeno Partners e a António Horta Osório - foram convidados para a segunda ronda de ofertas.Pelo caminho terão ficado várias empresas de "private equity", incluindo a Apollo Global Management e a CVC Capital Partners, acrescentam as mesmas fontes.Patrick Drahi, fundador e acionista maioritário do grupo Altice, pretende encaixar entre 8 mil milhões e 10 mil milhões pela Altice Portugal, mas os valores dos interessados estão ainda abaixo desse intervalo, indicam ainda as fontes.