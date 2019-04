Apple e Qualcom encerram batalha judicial

As gigantes tecnológicas chegaram a acordo e desistiram de todos os processos que tinham em curso em tribunal há anos.

A Apple e a Qualcom meteram um ponto final na batalha judicial que travavam há anos. Num breve comunicado, citado pela imprensa internacional, as gigantes tecnológicas anunciam que chegaram a acordo para desistir de toda a litigância, incluindo do processo avançado pela Apple contra a fabricante de "chips" no valor de mil milhões alegando práticas anticoncorrenciais.





Além da desistência de todos os processos, as empresas assinaram um acordo que mantém a Qualcom como fornecedora da Apple por um mínimo de seis anos, com mais dois de opção, além de um pagamento inicial por parte da dona do iPhone cujo valor não foi revelado.