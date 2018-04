Bouygues está a ponderar comprar unidade francesa da Altice

A Bouygues está a avaliar a possibilidade de adquirir a Altice France, de modo a consolidar o sector das telecomunicações francês, avançaram à Bloomberg algumas fontes conhecedoras do processo.

Para tal, a Bouygues já teve conversas preliminares com algumas empresas de investimento, incluindo a CVC Capital Partners, para analisar a viabilidade de apresentarem uma proposta conjunta de compra da unidade francesa do grupo fundado por Patrick Drahi – e que comprou a PT Portugal em Junho de 2015.

A Altice France tem o seu principal negócio na Société Française de Radiotéléphone (SFR), que adquiriu à Vivendi em 2014 – criando um novo operador que juntou a SFR e a Numericable.





Segundo as fontes contactadas pela Bloomberg, as deliberações estão ainda numa fase muito inicial e as empresas poderão decidir não avançar com este negócio.

"Como qualquer outro interveniente de mercado, a Bouygues analisa regularmente as possibilidades de desenvolvimento no sector das telecomunicações", sublinhou a empresa gaulesa num comunicado emitido na passada sexta-feira, 13 de Abril. No entanto, referia nesse mesmo documento que "de momento não há conversações com qualquer outro operador".



Na sessão desta segunda-feira, a Altice fechou a subir 5,4% para 8 euros, na bolsa de Amesterdão, depois de ter chegado a disparar 9% - a escalada mais expressiva dos últimos três meses. Já a Bouygues encerrou a ceder 0,30% para 42,21 euros na praça parisiense.