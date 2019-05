Brasileira Oi vende Cabo Verde Telecom por 23,5 milhões  

A Oi anunciou esta terça-feira que chegou a acordo para vender a posição que detinha na Cabo Verde Telecom (CVT) a duas entidades públicas deste país, num negócio de 26,3 milhões de dólares (23,5 milhões de euros) que coloca um ponto final nas disputas entre a operadora brasileira e a Cabo Verde.

O negócio foi concretizado pela PT Ventures, empresa da antiga Portugal Telecom que passou para a esfera da Oi quando as duas empresas realizaram uma fusão.

A PT Ventures "alienou e transferiu nesta data a totalidade das ações de que era titular na companhia cabo-verdiana de telecomunicações Cabo Verde Telecom, representativas de 40% do capital social da CVT, para o Instituto Nacional de Previdência Social e a empresa pública ASA – Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança Aérea, ambos de Cabo Verde", refere um comunicado da Oi.

No âmbito deste negócio, a Oi e Cabo Verde encerraram em definitivo as "arbitragens iniciadas pela PT Ventures" contra o país africano em março de 2015, "em curso perante o Centro Internacional para Resolução de Controvérsias sobre Investimentos e a Câmara de Comércio Internacional".

Em dezembro de 2014, após as sucessivas alterações na estrutura acionista da Portugal Telecom, o Governo cabo-verdiano denunciou o acordo de parceria estratégica que mantinha com a empresa portuguesa há mais de 20 anos, argumentando que a PT "violou" os acordos parassocial e estratégico ao vender, sem a prévia autorização das autoridades cabo-verdianas, parte das ações que detinha na CVT.

Cabo Verde entendeu na altura que a PT Ventures já não era acionista da CVT e afastou a empresa do conselho de administração. Uma decisão que levou a PT Ventures a avançar para tribunal.

No seguimento deste acordo, o controlo acionista da CVT passa a ser do INPS (57,9%), seguindo-se a ASA (20%), Estado de Cabo Verde (3,4%), pelos Correios de Cabo Verde (0,7%) e privados nacionais (18%).

No comunicado, a Oi refere que, com esta venda, obterá "novos recursos" e uma "redução de gastos em virtude do encerramento dos processos arbitrais", o que vai proporcionar "o incremento de liquidez financeira e a melhoria no fluxo de caixa" das empresas do grupo. Permite também "concentrar os seus esforços nas operações e negócios conduzidos no Brasil, o cumprimento do seu Plano de Recuperação Judicial e a maior efetividade e rapidez do seu processo de soerguimento".