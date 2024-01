Bruxelas dá luz verde a compra da Vodafone Espanha pelo fundo Zegona

Bruxelas não vê entraves à compra da Vodafone Espanha pelo fundo britânico Zegona. Segundo o El Economista, a luz verde à aquisição foi dada esta quarta-feira numa carta enviada pela Direção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia aos representantes legais do fundo.



O organismo europeu considera que não existem motivos suficientes para iniciar uma investigação aprofundada à operação, que foi anunciada a 31 de outubro de 2023. E, por isso, aprovou sem objeções o negócio.





O foco vira-se agora para o mercado espanhol, com as atenções na decisão do regulador do país vizinho, a Comissão Nacional dos Mercados e da Concorrência (CNMC).

O foco vira-se agora para o mercado espanhol, com as atenções na decisão do regulador do país vizinho, a Comissão Nacional dos Mercados e da Concorrência (CNMC).A operação em causa prevê a compra de todo o negócio da Vodafone em Espanha por 5.000 milhões de euros. A venda não deverá ver grandes entraves por parte do regulador, uma vez que, à partida, não implica grandes alterações no mercado e para os clientes.O jornal espanhol adianta ainda que, além da luz verde da CNMC, a operação deverá ter receber aprovação expressa do governo. Isto porque, sendo as telecomunicações um setor estratégico, a entrada de investidores estrangeiros tende a ser analisada à luz de uma legislação específica.A aprovação de Bruxelas não mexe com os "timings" da operação, que deverá ficar concluída ainda no primeiro semestre deste ano.A Vodafone nomeou o português Mário Vaz para liderar a operação em Espanha no final de março de 2023, mas, caso a venda ao fundo Zegona seja concluída, não é certo qual será o futuro do gestor, que durante mais de 10 anos esteve nos comandos da Vodafone Portugal.A presidente executiva da Vodafone, Margherita Della Valle, disse, no final de outubro do ano passado, que "a venda da Vodafone Espanha é um passo fundamental para dimensionar" a carteira do grupo com vista ao crescimento, permitindo centrar os recursos "em mercados com estruturas sustentáveis e suficiente escala local".Também em Portugal a Vodafone se encontra em negociações. Não para vender, mas sim comprar. A operadora, que no mercado português é liderada por Luís Lopes, anunciou no final de setembro de 2022 um acordo para comprar da Nowo.Mas o negócio está preso na Autoridade da Concorrência, que este mês chumbou os remédios apresentados pela operadora, tal como noticiou o Negócios . C