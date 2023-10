Fundo britânico Zegona compra Vodafone Espanha por 5.000 milhões

Leia Também Vodafone próxima de vender filial espanhola à Zegona

Leia Também Britânico Zegona confirma negociações para comprar Vodafone Espanha

A empresa de telecomunicações Vodafone vai vender todo o negócio que tem em Espanha ao fundo britânico Zegona por 5.000 milhões de euros, anunciaram esta terça-feira as duas entidades.Com esta operação, a Vodafone dará ao Zegona a licença para usar a marca Vodafone em Espanha durante um período de até dez anos.As duas empresas assinarão ainda "outros acordos transitórios e a longo prazo" que incluem diversos serviços, disse o Zegona, num comunicado.A finalização da transação depende ainda de aprovações dos acionistas do fundo Zegona e de entidades reguladoras, devendo estar concluída no primeiro semestre de 2024.Num comunicado, a presidente executiva da Vodafone, Margherita Della Valle, disse que "a venda da Vodafone Espanha é um passo fundamental para dimensionar" a carteira do grupo com vista ao crescimento, permitindo centrar os recursos "em mercados com estruturas sustentáveis e suficiente escala local".