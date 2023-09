Cellnex vende mais de duas mil localizações em França e encaixa 631 milhões

Leia Também Como um fundo “abutre” ditou o rumo da Cellnex

A Cellnex anunciou esta quarta-feira a venda de 2.353 localizações em França à Phoenix Tower International (PTI) e a uma "joint-venture" da PTI e da Bouygues Telecom. A informação foi avançada pelo jornal espanhol Cinco Días , que cita o comunicado.Com esta alienação, a empresa liderada por Marco Patuano encaixou 631 milhões de euros, que serão destinados a reduzir a dívida. Segundo os resultados conhecidos, a Cellnex encerrou o segundo trimestre com uma dívida líquida de 17,9 mil milhões de euros. A redução da dívida tinha sido igualmente um dos objetivos anunciados em novembro de 2022.Da venda de 2.353 localizações, 150 foram realizadas no primeiro semestre do ano, 225 até ao início de agosto e os restantes 1.978 até ao final do mesmo mês. A venda das restantes 873 localizações deverá estar concluída em 2024.A operação faz parte de um acordo entre as três empresas para uma alienação de 3.226 localizações no início de 2022, a ser realizado num período de 30 meses, em conformidade com as condições estabelecidas pela Autoridade Francesa da Concorrência (FCA, na sigla em francês), após a compra da Hivory pela Cellnex.Estas localizações, maioritariamente em zonas urbanas, fazem parte da carteira de ativos que a Cellnex gere para os seus clientes em França - os três maiores operadores do país: Bouygues Telecom, Free y SFR - e que juntas são cerca de 30 mil, incluindo instalações previstas até 2030.