Acionista maioritário encosta Cellnex à parede e quer novo CEO com "urgência"

A operadora de infraestruturas de telecomunicações referiu, contudo, que Kan irá manter-se como conselheiro independente.



A decisão foi tomada após Chris Hohn, proprietário do fundo The Children Investment (TCI) e principal acionista da empresa espanhola, ter pedido a demissão deste.A operadora de infraestruturas de telecomunicações referiu, contudo, que Kan irá manter-se como conselheiro independente. Na base da exigência de Hon, referiu na altura, estava a "fraca gestão governativa", assim como a "má condução do processo e recrutamento de um novo CEO", uma vez que desde meados de janeiro que a operadora procura um substituto de Tobias Martínez, que anunciou a demissão em meados de janeiro.



A Cellnex anunciou na terça-feira que Anne Bouverot assumirá o cargo de presidente não executiva da Cellnex, substituindo

A decisão de prosseguir com a mudança de liderança foi vista com bons olhos pelo (TCI), mas parece não ter sido o suficiente. "Recebemos com agrado a decisão do conselho de administração da Cellnex de remover Bertrand Kan (...) mas apelamos a Kan que deixe imediatamente a administração", afirmou Jonathan Amouyal, parceiro do fundo TCI, em declarações à Bloomberg.



O fundo de investimento alega ser "extremamente invulgar que um antigo presidente de um conselho de administração permaneça como membro dessa mesma administração, após lhe ter sido pedido que deixasse o cargo".





Na primeira mensagem enquanto presidente não executiva da Cellnex, Anne Bouverot, que era conselheira independente da empresa desde maio de 2018, reforçou que encontrar um sucessor de Tobias Martínez é "prioridade".



A nova presidente do conselho de administração conta já com vários anos de experiência na indústria das telecomunicações, tendo feito parte da Orange durante 19 anos. Chegou também a ser diretora-geral da GSMA, associação mundial da indústria e que está por trás da organização do Mobile World Congress - maior feira de telecomunicações móveis do mundo.





A Cellnex anunciou que este e os próximos anos serão dedicados a maximizar o crescimento orgânico e consolidar o projeto industrial nos países onde opera. Em Portugal, o CEO, Nuno Carvalhosa, A Cellnex anunciou que este e os próximos anos serão dedicados a maximizar o crescimento orgânico e consolidar o projeto industrial nos países onde opera. Em Portugal, o CEO, Nuno Carvalhosa, disse ao Negócios que os "p

róximos dois anos serão de pausa nas aquisições". D

esde 2020, ano em que comprou a Omtel pelo valor de 800 milhões de euros, o investimento da empresa em aquisições de ativos móveis, e respetiva modernização dos mesmos, no país já ascende aos dois mil milhões de euros.





A necessidade de "urgentemente" nomear um novo CEO foi também reforçada.