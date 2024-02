Cinco operadores em Portugal "seria o ideal", diz nova presidente da Anacom

A presidente da Anacom, Sandra Maximiano, acredita que ter cinco operadores no mercado português "seria o ideal" em termos de concorrência., afirmou, numa entrevista à rádio Renascença , assumindo, contudo, que seria difícil para as empresas rentabilizar o investimento.Também o seu antecessor, João Cadete de Matos, defendeu durante o seu mandato a necessidade de. Algo com que as principais empresas em Portugal - Nos, Meo e Vodafone - discordam. No último congresso da APDC , em maio de 2023, este foi, aliás um do temas em foco.Mas a, considera a nova presidente do regulado das comunicações. "A Digi vai entrar com uma grande ambição, com produtos que são mais baratos, para preencher também esta lacuna no mercado, e isso vai criar reação nos outros operadores", disse.A Digi prevê entrar no mercado este ano, não existindo ainda uma data fixa para que tal aconteça. Mas, seguramente, diz Sandra Maximiano, não passará de 2024.

"Esperamos que a Digi cubra a falta de pacotes com menos produtos, ofertas direcionadas a públicos mais jovens que não pretendam telefone fixo, ofertas mais customizadas que permitam pagar o que a pessoa realmente consome", detalhou.





Não são conhecidos detalhes sobre o tipo de produto e preço que a Digi vai oferecer, mas, nos outros mercados em que entrou, como Espanha, a estratégia tem passado por ofertas mais competitivas.