A Nowo e a Digi não vão ter de esperar até 2025, como estava previsto no leilão 5G, para começar a explorar o espetro na faixa de frequências dos 3,6 GHz.





"A Anacom notificou as empresas Nowo e a Digi Portugal do fim das restrições existentes na faixa de frequências dos 3,6 GHz, que foram atribuídas no leilão 5G, nos termos doRegulamento n.º 987-A/2020, de 5 de novembro", refere o regulador, numa publicação no site oficial.