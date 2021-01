Citigroup passa a deter 2,8% do capital dos CTT

O Citigroup passou a deter um posição qualificada no capital dos CTT, superando a fasquia dos 2%, indicou esta segunda-feira o operador de serviço postal em comunicado enviado à CMVM.A operação, realizada através de instrumentos financeiros, mais especificamente swaps, foi realizada a 1 de janeiro e viu o Citigroup passar a deter 2,8141% do capital da empresa.Assim, o Citigroup passa a ser o quinto maior acionista dos CTT, atrás do grupo Manuel Champalimaud (13,2%), da Global Portfolio Investments (10,4%), da GreenWood Builders Fund (6,68%) e do Norges Bank (3,50%).No comunicado é indicado que a declaração é feita por o Citigroup considerar que "após 31 de dezembro de 2020 já não cumpre os critérios para recorrer à isenção da carteira de negociação, na sequência da saída do Reino Unido da União Europeia e da conclusão do período de transição do Brexit".