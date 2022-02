Clientes Vodafone estão sem serviços

Os clientes da rede móvel da operadora Vodafone estão desde as 21h00 sem serviço, não conseguindo realizar ou receber chamadas telefónicas nem aceder a serviços de dados.





Segundo o site Downdetector, a maioria dos utilizadores queixa-se de falhas gerais do sistema, 24% afirmam não ter acesso ao sinal e 22% afirmam ter problemas na internet móvel.



Ao Negócios, fonte oficial da operadora "confirma que está com problemas técnicos e lamenta os incómodos causados aos seus clientes". "A situação está a ser averiguada com elevada prioridade", adianta a mesma fonte.



Pelas 23h, em comunicado às redações, a Vodafone reiterou estar "a trabalhar para identificar e solucionar os problemas técnicos que afetam a sua rede, essencialmente os serviços de telecomunicações móveis, mas também com potencial impacto no serviço de televisão".





"Não sendo generalizada, a falha técnica está a impactar uma percentagem significativa de clientes, pelo que a Vodafone lamenta desde já os incómodos causados", acrescenta o comunicado, sublinhando que "todas as equipas estão empenhadas em recuperar o serviço com a máxima prioridade e urgência".





Num comunicado posterior, divulgado à 01h desta terça-feira, 8 de fevereiro, a Vodafone informou que "os esforços das equipas envolvidas possibilitaram a recuperação progressiva dos serviços de voz móvel a partir das 22h, embora se continuem a verificar algumas perturbações nas ligações com destino a outros operadores".

"As comunicações de dados, SMS e de voz na rede fixa, bem como alguns clientes de serviço de TV, continuam indisponíveis e são agora a prioridade de todas as equipas envolvidas e que se prolongarão pela noite dentro", refere o mais recente comunicado.

"A nossa prioridade máxima continua a ser o garante da reposição da totalidade dos serviços e a esta data não estamos em condições de adiantar explicações para a origem do mesmo nem uma previsão sobre a sua total resolução. Pedimos desculpa a todos os nossos clientes pelos incómodos causados e assim que justificável faremos nova atualização", remata.





(notícia atualizada à 01:31 com novo comunicado da Vodafone)





