Concorrência aprova compra da Oni e da Nowo

O regulador decidiu não se opor à compra, por parte da espanhola MásMovil e do fundo GAEA Inversión, da Nowo e da Oni.

Os espanhóis da MásMovil e do fundo GAEA Inversión já receberam "luz verde" do regulador da concorrência português para avançarem com a compra da Cabonitel, empresa que detém a Nowo e a Oni.