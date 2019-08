MásMóvil vai investir menos de 15 milhões na compra de posição minoritária na Nowo

A MásMóvil vai ser sócia minoritária na Cabonitel, empresa que detém a Nowo e a Oni. O anúncio foi feito pela operadora em comunicado emitido ao regulador espanhol.





Como tinha sido noticiado, a compra das operadoras portuguesas ao fundo KKR foi concretizada pela Másmóvil em parceria com o fundo GAEA Inversión, uma sociedade de investimento de capital de risco espanhola controlada pelo Grupo Inveready lançada especificamente para realizar esta operação.





Agora, no comunicado emitido à CNMV, a MásMóvil detalha que vai contribuir com menos de 15 milhões de euros para esta aquisição, mas será um acionista operacional "facilitando a concretização de sinergias por exemplo derivadas da compra de equipamentos e redes, bem como de roaming internacional".



Além disso, adianta que o objetivo é "manter uma equipa de gestão experiente, não da MásMóvil".





Esta segunda-feira, 19 de agosto, foi publicado um aviso da AdC onde é notificada a aquisição "do controlo conjunto pela MásMóvil Ibercom e GAEA Inversión da Cabonitel e, indiretamente, das filiais direta ou indiretamente detidas por esta, nomeadamente a Nowo e a Onitelecom à Cabolink, uma empresa indiretamente detida por fundos geridos pela KKR."





Os fundos da KKR vendem assim a sua posição no capital da dona da Nowo e da Oni menos de um ano depois de a terem comprado.





A Cabovisão, que deu origem à Nowo, e a Oni, direcionada para o segmento empresarial, foram vendidas pela Altice em setembro de 2015 ao fundo Apax. A operação foi imposta por Bruxelas no seguimento da compra da PT Portugal pelo grupo de Patrick Drahi. No ano passado a Apax alienou as operadoras ao fundo de private equity KKR.