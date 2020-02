Coronavírus cancela Mobile World Congress em Barcelona

A edição deste ano do Mobile World Congress, o maior evento mundial da indústria de telecomunicações móveis, foi cancelada devido à desistência de numerosas empresas terem indicado que não iriam comparecer devido à epidemia do coronavírus.

A edição deste ano do Mobile World Congress, o maior evento mundial da indústria de telecomunicações móveis, foi cancelada depois de numerosas empresas terem indicado que não iriam comparecer no certame, em Barcelona, devido à epidemia do coronavírus.





Segundo a Bloomberg, John Hoffman, CEO da GSMA, organizadora do evento, defendeu esta quarta-feira que a epidemia do coronavírus tornou "impossível" a realização do evento, que se encontrava agendado para de 24 a 27 de fevereiro.