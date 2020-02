A tecnológica finlandesa Nokia anunciou hoje que não ia participar no congresso em Barcelona por receio de propagação do coronavírus, sendo a última da crescente lista de desistências do evento.



Apesar da GSMA impor restrições a congressistas oriundos da província de Hubei, origem do surto, e impedir a entrada a quem esteve na China nos 14 dias anteriores ao evento, a lista de empresas a desistir da participação continuou a aumentar, sendo que o comité organizador anunciou que iria reunir-se, originalmente, na sexta feira de maneira a avaliar se iria prosseguir com a realização do congresso.



O surto do novo coronavírus que foi detetado na China já infetou mais de 45 mil pessoas e provocou a morte a mais de 1.100, mas só um dos óbitos ocorreu fora de território chinês.



A Organização Mundial de Saúde (OMS) atribuiu na terça-feira o nome Covid-19 à doença provocada pelo novo coronavírus.

A reunião, inicialmente planeada para sexta-feira, estava marcada para as 14:00 (hora local, 13:00 em Lisboa), de acordo com fontes citadas pela EFE.O congresso tem início previsto para 24 de fevereiro, decorrendo até 27, estando a sua realização a ser analisada depois de várias empresas tecnológicas terem desistido de participar devido aos receios de propagação do novo coronavírus.